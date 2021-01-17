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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Haber alınamayan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

Haber alınamayan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

Apartmandan detaylar

Yaşlı Kadın Polis En Yaşlı Kadın Harekete Geç Trol 

-Polis ekiplerinden detaylar
-Sağlık ekiplerinden detaylar
-İtfaiye ekiplerinin balkondan içeri girmesinden detaylar
-Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak üzerindeki bir apartmanın 3. katında yalnız yaşayan Emine K.’den (65) haber alamayan yakınları ikametine gitti. İkamet kapısının kilitli olduğunu gören yaşlı kadının yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Emine K.’nin evine balkondan girerek ikameti kontrol etti fakat yaşlı kadının evde olmadığı anlaşıldı. Polis ekipleri haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için çalışma başlattı.
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