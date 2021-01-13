Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hâkim ve savcılardan adliyede kan bağışı

Hâkim ve savcılardan adliyede kan bağışı

-Cumhuriyet Başsavcısı ile personelinin kan bağışında bulunması

Allah Cesar Kan Bağışı 

--Başsavcının konuşması
-DETAYLAR

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

- Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile savcı ve hakimler, Ardahan adliyesinde Kızılay’ın kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu. Ardahan Adliyesi’nde görevli hakim ve savcılar Kızılay’a kan bağışında bulundu. Hakim ve savcılar, vatandaşların da kan bağışı yapmalarını istedi. Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, ’’Pandemi sürecinde canla başla çalışan Kızılay yetkililerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu verdiğimiz kanlar ihtiyaç sahiplerine ve hastalara şifa olur. Bu süreçte bağış yapmak da büyük cesaret, çünkü herkes korona dan korkuyor. Ona rağmen burada gelip Türk Kızılay’ına bağış yapmak ve destek olmak bir ayrıcalıktır. İnşallah ihtiyaç sahiplerine ulaşarak şifa olur.’’ Şeklinde konuştu.
(OY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı