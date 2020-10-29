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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Güzelçamlı’da kontrolden çıkan kamyonet, evin bahçesine girdi

Güzelçamlı’da kontrolden çıkan kamyonet, evin bahçesine girdi

kazadan sonra araçtan ve evin bahçesinden detaylar

( AYDIN ) AYDIN

Jandarma Trafik Kazası Aşırı Hız Direksiyon Trol 


- Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada ayrıca maddi hasar meydana geldi. İlginç trafik kazası, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar’dan Güzelçamlı’ya seyir halinde olan bir kamyonet iddiaya göre aşırı hız nedeniyle virajı alamayınca kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce kaldırıma daha sonra yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpma sonucu takla atan kamyonet Ödemiş Efeler Sitesi’nde bulunan Kerime G. ve Cemil G.’nin yaşadığı evin bahçesine girdi. Çarpmanın etkisiyle parçalanan bahçe duvarından çıkan taş parçaları evin camlarını kırarak, salona girdi ve hem bahçede hem de evin içinde maddi hasara yol açtı. Kazada kamyonet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı hafif şekilde yaralanırken, kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
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