Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Güzel havayı gören sahile akın etti

Güzel havayı gören sahile akın etti

SAHİLDEN DETAYLAR

( BURSA ) - BURSA

Yağmurlu Hafta Sonu Kapalı Alan Aritas Yasaklar 


- Bursa'da hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla beraber güzel havayı fırsat bilen Bursalılar Mudanya sahillerine akın etti. Geçtiğimiz hafta yasak olmamasına rağmen yağmurlu havadan dolayı kapalı alanlarda kalan Bursalılar, bu hafta ise sahillere akın etti. Bursa'nın sahil ilçelerinden biri olan Mudanya'da vakit geçiren vatandaşlar, genel olarak sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ettiği gözlendi. 2 haftalık yeni risk haritası önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak. (HK-AÇ-İHS)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement