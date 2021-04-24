Güvercinlerin Porsuk keyfi böyle görüntülendi

- Eskişehir Porsuk Çayı’nda güvercinlerin adeta banyo yaparcasına suya dalıp çıkması, güzel görüntüler oluşturdu. Baharın gelmesiyle birlikte güneşin keyfini çıkaran güvercinler, Porsuk Çayı’nda suyla adeta dans etti. Öğle saatlerinde güneşin yoğun hissedildiği zamanda Porsuk Çayı’nda güvercinlerin banyo edercesine suyla oynamaları görenlerin dikkatini çekti.
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