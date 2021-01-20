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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Güvercinleri için kaynak yaparken zehirlenip öldü

Güvercinleri için kaynak yaparken zehirlenip öldü

Polisin kulübeye gelmesi

Hastane Adli Tıp Cenaze Adli Tıp Kurumu Kaynar 

-Kulübede inceleme yapması
-Kaynak aletleri
-Kaynak yapılan yerler
-Güvercin kafesleri
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana’da güvercin kulübesinin kapısına kaynarken yaparken, dumandan zehirlenen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğerinin durumu ağır ADANA

- Adana’da güvercin kulübesinin kapısına kaynak yapılırken çıkan dumandan zehirlenen iki kişiden biri hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, güvercin meraklısı Şerif Çetin (30) ile Çetin Turgut (29) Camili Mahallesinde bir araziye kulübe yaparak burada güvercinlerini beslemeye başladı.
İki arkadaş dün de güvercinlerinin çalınmaması için demir kapıyı güçlendirme çalışması yaptı. Çetin ve Turgut kapıyı kapatıp kulübe içinde kaynak yapmaya başladı.
Bir süre sonra kaynaktan çıkan dumandan etkilenen iki arkadaş kendini dışarı attı. Fenalaşan şahısları fark eden bir kişi aracıyla hastaneye götürdü. Yüreğir Devlet Hastanesinde müdahale edilen Şerif Çetin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Çetin Turgut’un ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. İki arkadaşın kaynak yaparken kapı kapalı olduğu için çıkan dumandan zehirlendiği belirlendi. Polis olay yerine gelerek kulübede inceleme başlattı. Çetin’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Turgut’un ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. (FKE-
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