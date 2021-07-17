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Güvercinada’nın muhteşem atmosferinde şan konseri
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Güvercinada’nın muhteşem atmosferinde şan konseri

Güvercinada’nın muhteşem atmosferinde şan konseri

Güvercinada kalesi içinde konser genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Atmosfer Etiler Forma Kışla 


- Kuşadası’nın tarihi Güvercinada Kalesi’nde Soprano Olcay Şahin’in sahne aldığı bir şan resitali düzenlendi.
Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen dinletiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Güvercinada Kalesi, muhteşem müzik dinletilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde düzenlenen dinletilerin üçüncüsü olan Soprano Olcay Şahin’in şan resitali sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Güvercinada Kalesi’nin muhteşem atmosferinde düzenlenen dinletide Sposa Son Disprezzata, Die Forelle ve Aus İst Mit Der Liebe gibi eserler seslendirildi. Piyanoda Janna Sarıtaş’ın yer aldığı resitali çok sayıda Kuşadalı ile beraber, KUSAV Yönetim Kurulu Üyesi Turan Kesim dinledi. Soprano Olcay Şahin ve arkadaşlarının göstermiş oldukları muhteşem performans sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.
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