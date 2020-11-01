Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Güvercin tutkusu canından ediyordu

Güvercin tutkusu canından ediyordu

OLAY YERİ

Tahkikat Gesi Alüminyum 

-EKİP ÇALIŞMALARI

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da güvercinlerine ait kümesin çatısında tadilat çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen şahıs yaralandı.Olay, 14.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Şehit Mehmet Özbek Sokak'ta bulunan bir apartmanın teras katında güvercin besleyen M.E.D. (58) yaklaşan kış ayı nedeniyle çalışma yaptığı güvercinlerine ait kümesin çatısında bastığı alüminyum levhanın çökmesi sonucunda yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşerek kafasını çarptı. Dengesiz bir şekilde beton zemine düşen M.E.D.'nin iki bileğinde kırılma, baş kısmında ise açılma meydana gelirken, çevrede bulunan arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine yaralı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekiplerin inceleme yaptığı olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı