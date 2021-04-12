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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Güvercin kavgası kanlı bitti

Güvercin kavgası kanlı bitti

Olay yeri polis ekiplerinin görüntüsü

Polis Polis Merkezi Polis Ekipleri 

-Dayı ve yeğenin polis otosuna bindirilmesi

( BURSA - Özel) BURSA

- Bursa'da dayı ve yeğen arasında güvercin bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı. Olay, merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Kemerçeşme Mahallesi Kerem Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir araları açık olan O.K 37 ve yeğeni B.A (25) güvercin yüzünden tartışmaya başladı.
İkilinin sözlü olarak başladığı tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tarafların yumruk ve sopa kullandıkları iddia edilen kavga kanlı bitti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, birbirlerinden şikayetçi olan dayı ve yeğen ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
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