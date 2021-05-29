Güvercin alışverişi kanlı bitti: Fiyatta anlaşamadığı genci vurdu

-Yaralıya müdahale edilmesi

-Ekiplerden detay

-Yerdeki mermiden detay



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da güvercin alışverişi yaparken, çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi ağır yaralanırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi anbean kameralara yansıdı. Şüpheliler ise yaklaşık iki saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Küçükiğridere, Şaban Ö., ve Seçkin Ç., güvercin alışverişi yapmak için Çavuşoğlu Sokak üzerinde buluştu. Fiyat konusunda anlaşamayan iki grup argo kelimeler kullanarak, sözlü tartışmaya sebep oldu. Tartışmanın büyümesi ile arbede yaşandı. Arbede sırasında Seçkin Ç., yanında bulundurduğu silah ile güvercin sahibi Uğur Küçükiğridere’ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılırken, sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Hareketsiz yatan yaralıya müdahale anbean kamerada Kanlar içerisinde yerde yatan Küçükiğridere’ye ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesi anbean kameralara yansıdı. Müdahalenin ardından ağır yaralanan Küçükiğridere Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanın durumu ciddiyetini korurken, şüpheli Seçkin Ç., ve Şaban Ö., olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Şüpheliler kıskıvrak yakalandı Kaçan şüpheliler yaklaşık iki saat sonra saklandıkları evde bulunarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

