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( VAN ) VAN



- Van’ın Gürpınar ilçesinde görevli bir güvenlik korucusu aracının yanında ölü bulundu. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Hoşab Mahallesi Çöplük mevkinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı 38 yaşındaki A.Ö. güvenlik korucusu, özel aracının yanında ölü olarak bulundu. Evli ve 4 çocuk sahibi olan A.Ö.’nün kesim ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (MSA-Y)



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