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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Güvenlik kamerası da işe yaramadı... Bursa merkezli 4 şehirde dev uyuşturucu operasyonu

Güvenlik kamerası da işe yaramadı... Bursa merkezli 4 şehirde dev uyuşturucu operasyonu

- Özel Harekat Ekiplerinin koç başlarıyla kapıları kırıp içerigirmesi

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-- Polis ekipleri detay
-- Gözaltına alınan şüpheliler detay
-- Çevreden detaylar

( BURSA )- Bursa'da şafak vakti 600 polisle dev uyuşturucu operasyonu çok sayıda gözaltı var- Koç başlarıyla kırılan kapıların ardından bütün evler didik arandı BURSA

- Bursa'nın Karacabey ilçesinde şafak vakti koç başlarıyla kırılan kapıların ardından baskın yapılan evler didik aranırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına rağmen polisten kaçamadılar. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa merkezli Karacabey, Balıkesir, Tekirdağ, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Yunus Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı toplamda 600 ekip ve Narkotik detektör köpeği yer aldı. Özel Harekat ekiplerinin koç başıyla kırılan kapıların ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne götürülürken operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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