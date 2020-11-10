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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Güvenlik güçleri video kliple Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti - TUNCELİ

Güvenlik güçleri video kliple Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti - TUNCELİ

- Jandarma ve emniyet personelinin uyarıları Tunceli 'de güvenlik güçleri video kliple Kovid - 19 tedbirlerine dikkati çektiTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de görev yapan güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine dikkati çekmek için kamera karşısına geçti.Kovid - 19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdüğü kentte, güvenlik güçleri hazırladıkları kliple vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulundu.Tek tek kamera karşısına geçen jandarma ve emniyet personeli, şu ifadeleri kullandı:"'Bizler sizler için 7 gün 24 saat görev başındayız', 'Hem kendi sağlığınız hem de bizlerin sağlığı için lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim', 'İl dışı seyahatlerinizi erteleyin, zorunlu olmadıkça il dışına seyahat etmeyin', 'Koronavirüs kaynağını kalabalık ortamlardan alıyor, lütfen kalabalık ortamlara girmeyelim, temastan kaçınalım', 'Misafirliklere gitmeyelim, evimize misafir kabul etmeyelim', 'Yapacağımız küçük ihmaller bizlere büyük bedeller ödetebilir', 'Sağlığımız en değerli varlığımızdır', 'Mesafeyi koru, geleceğini koru', Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız.'"Klip, valiliğin sosyal medya hesabından, "Kıymetli vatandaşlarımız, güvenlik güçlerimizin sizlere bir mesajı var" notuyla paylaşıldı.

Sosyal Medya Koronavirüs Jandarma Güvenlik Güçleri Alabalık 

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