Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Güvenlik görevlisine silahlı saldırı

Güvenlik görevlisine silahlı saldırı

Olay yeri

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Silahlı Saldırı Özel Güvenlik Görevlisi Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunması
-Çevredeki vatandaşların polisin çalışmalarını izlemesi
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde güvenlik görevlisi sokak ortasında daha önceden aralarında husumet bulunan bir kişi silahla ateş edilerek ayağından vuruldu. Olay Müftü Mahallesi Orta Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek mevzusu bulunan özel güvenlik görevlisi H.Ö. (31) ile S.G. bir iş yerinin önünde karşılaşınca sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre S.G. tartışma sırasında belindeki silahı çıkartarak H.Ö.’nün ayağına ateş etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, yarlı için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. H.Ö. 112 sağlık ekiplerini beklemeden kendi imkanları ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, silahlı yaralama olayını gerçekleştiren S.G. polisin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (VK-OA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement