Güvenerek verdiği telefonunu saniyeler içerisinde çaldırdı

-İşyeri sahibi ile röp.

-İş yeri sahibinden farklı açılardan detay



( DENİZLİ ) - DENİZLİ



- Denizli’de son zamanlarda yaygın kullanılan hırsızlık yöntemi ile birçok vatandaş, cep telefonlarını güvenerek verdiği şahıslara çaldırdı. Hırsızlar acil olarak ailesini araması gerektiğini söyleyerek kendilerini acındırdıkları vatandaşların telefonlarını alarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Denizli’de bir esnafa giden hırsız, annesiyle acil olarak görüşmesi gerektiğini söyleyerek market işletmecisi Osman Demir'in cep telefonunu istedi. Karşısındaki şahsa güvenerek cep telefonu veren Demir'in marketinde bir anlık oluşan yoğunluktan yararlanan hırsız, telefon ile birlikte kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını izleyen Demir, ise acı gerçeği sonradan öğrendi. Hırsızın işyerinde çıkarken cep telefonunu cebine koyarak kaçtığını gördü. Polise giderek şikayetçi olan Demir, son zamanların moda hırsızlık olayının bir yeni mağduru olduğunu öğrendi. Son zamanlarda bir çok kişinin aynı yöntem ile cep telefonunun çalındığını öğrenen Demir, vatandaşları uyararak, “Yaklaşık iki gün önce bir çocuk dükkana girdi ve ailesiyle görüşmek için telefonu istedi. O sırada benim müşterilerim vardı ve insanlık namına telefonu verdim. Müşterilere istediklerini verdim ve baktığımda çocuk yok olmuştu. Polise gidip şikayet ettiğimizde ayni şahsın bir çok kişiyi dolandırdığı mı öğrendik. Acil olarak annesini ve babasını aramasını gerektiğini söyleyerek vatandaşların güvenini kötüye kullanıyormuş. Bizim başımız yandı başka insanların başı yanmasın. İnsanlarımız böyle insanlara güvenmesin” dedi.

(FP-MB-



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