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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gürün’de sel, tonlarca alabalık kayıp

Gürün’de sel, tonlarca alabalık kayıp

-Selden cep telefonu görüntüleri

( SİVAS ) -- Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu, alabalık çiftliğindeki tonlarca balık sel sularına karışıp kayboldu SİVAS

Tarım Alabalık Hasar Tespit Cep Telefonu Sel 


- Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu, alabalık çiftliğindeki tonlarca balık sel sularına karışıp kayboldu. Sivas’ın Gürün ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli yağış hasana neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağışın neden olduğu hasan bugün gün açınca ortaya çıktı. Güllübucak ve Akdere Köylerinde sel suları tarım arazilerine ve yollara zarar verdi. Akdere köyünde bulunan Hamit Akdere’ye ait alabalık tesisi de sel sularına teslim oldu. Tonlarca balık sel sularına kapılarak kayboldu. Meydana gelen sel köy sakinleri tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Her iki köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı. (YK-GF-Y)
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