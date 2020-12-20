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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
'Gürültü' tartışmasında silahlar konuştu: 1 yaralı

'Gürültü' tartışmasında silahlar konuştu: 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-Boş kovanları toplayan polislerden görüntü
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da komşular arasında çıkan 'gürültü' tartışmasında silahlar konuştu.
Olayda 1 kişi yaralanırken, saldırgan kayıplara karıştı. Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5. Nisan Mahallesi 888. sokakta bulunan 2 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre üst koşusu gürültü yapan Nebi K. (45) komşusunu uyarmak için yukarıya çıktı. Bir müddet komşusunun kapısını çalan Nebi K., kapının açılması ile birlikte silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucundan Nebi K., vücudunun çeşitli yerinden yaralanırken, ateş eden ve ismi öğrenilemeyen zanlı kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, komşusunu yaralayan zanlının yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.
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