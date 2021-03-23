Gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdü 'Kader' dedi



- Kocaeli'de yoldan geçen bir arkadaşını gürültü yaptığı gerekçesiyle öldüren, bir kişiyi de yaralayan şahıs, müebbet ve 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada "Olay kaderden başka bir şey değildir" dedi.

Olay, 10 Kasım 2019 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim Kazancı, motosikleti ile eve giderken yolda arkadaşları ile karşılaşarak sohbet için motorunu durdurdu. Bu sırada evde bulunan Doğan K. ise sokaktan gelen seslere sinirlenerek silahına sarıldı. Alkol aldığı evin penceresinden sokağa ateş açan Doğan K., Kazancı'yı başından vurarak öldürerek, bir kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan Doğan K.'yi polis ekipleri konteyner içinde saklanırken yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Doğan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Kaderden başka bir şey diyemiyorum' 'Basit yaralama,' 'kasten öldürme,' 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya bulundurmak', suçundan yargılanan Doğan K.'nin, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme salonunda sanığın avukatı yer alırken, Doğan K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Alim Kazancı'nın arkadaşı olduğunu söyleyen Doğan K., "Olay kaza ile oldu. Kaderden başka bir şey diyemiyorum. Bu hususun gözetilerek karar verilmesini istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Cinayet zanlısına müebbet hapis Savunmanın ardından mahkeme heyeti, bir kişiyi öldürerek bir kişiyi de yaralayan Doğan K.'nin müebbet ve 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Heyet ayrıca Doğan K.'ye 'Suç sonrası yardım etmek suretiyle kayırma' suçundan Cihat A. ve Mustafa A.'ya 2 yıl, Nurten A. ve Hüseyin Ö.'ye de 10'ar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.



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