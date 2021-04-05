Gürültü nedeniyle 2 komşusunu öldüren Akın Aydın’ın yargılanmasına başlandı



- Esenyurt’ta çocuk gürültüsü nedeniyle iki komşusunu öldüren Akın Aydın’ın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Maktulün eşi Gönül Kurt, “Bir ses yüzünden insan insanı öldürebilir mi? Kaçmasaydım beni de öldürecekti” dedi.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde 31 Ekim 2020 tarihinde üst katta oturan komşusundan gelen çocuk seslerinden rahatsız olup, pompalı tüfekle Fadime Kurt(50) ve Tuğrul Kurt’u (31) öldürüp, Emrah Kurt’u da (26) omzundan yaralayan Akın Aydın’ın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada; müşteki Emrah Kurt, Gönül Kurt, Turgay Kurt, Meryem Kurt ile müşteki avukatı Ferhat Bulut ve sanık Akın Aydın hazır bulundu. “Ben de omzumdan vuruldum” Sanık ve müştekilerin kimlik tespitiyle başlanan duruşmada ifade veren maktulün oğlu ve müşteki Emrah Kurt olayda kendisinin de omzundan yaralandığını belirterek, “Gece vardiyasından gelmiştim ve içeride uyuyordum. Bir anda dışarıdan gelen seslere ve annemin ‘yardım edin’ çığlıklarına uyandım. Kalktığımda annem kapının önündeydi ve kapı yarıya kadar aralanmıştı. Annem kapıyı kilitlemeye çalışırken, Akın Aydın kapıya ve kilidin olduğu yere ateş ediyordu. Zaten sonrasında bir anda annem vurulup, yere yığıldı. Ben ‘yapma ağabey, bak annem vuruldu’ dememle bana da ateş etti. Ben de sol omzumdan vurularak yere düştüm. Meğerse dışarıda ağabeyim Tuğrul’u da vurmuş Ben sonradan öğrendim” ifadelerini kullandı. “Kızım korkudan tuvaletin arkasına saklandı” Öldürülen Tuğrul Kurt’un eşi Gönül Kurt, “Eşim olay günü 2 yaşındaki bebeğime süt almak için markete gitti. Marketten dönünce sütü bırakıp, gidecekti fakat ben içeri çağırdım o da balkona çıktı. O esnada bir anda apartmandan gürültü gelmeye başladı.

Eşim hemen kapıyı açıp aşağıya indi. Ben de arkasından ‘gitme bir şey olur’ demek için fırladım. Karşımızda oturan Suriyeli komşumuz ‘polis lazım’ dedi.

Ben merdiveni yarıya kadar inmemle eşimi yerde yatarken gördüm. 1 dakika içinde bir insan nasıl öldürülebilir?Hemen eve kaçtım ve kapıyı kilitledim. Kaçmasaydım beni de öldürecekti. Ben o zaman 9 aylık hamileydim doğumuma 10 gün vardı. 2 yaşındaki kızım da korkudan tuvaletin arkasına saklandı. Hemen polisi ve ağabeylerimi aradım ‘bizi öldürüyorlar, kurtarın’ dedim” şeklinde konuştu.

“Bir ses yüzünden insan insanı öldürebilir mi?” Mahkeme başkanının aranızda bir husumet var mı sorusu üzerine Gönül Kurt, “6-7 ay önce sanığın annesi bana ‘oğlum sesten rahatsız oluyor, evine gelince rahat edecek’ demişti. Bunun üzerine ben komşularıma söyledim sesimiz geliyor mu diye onlar da gelmediğini söyleyince kapılarına gittim kimse sesimizi duymamış demek için. O esnada Akın Aydın bana ‘çıkacağım yukarı hepinizi öldüreceğim. Kendinizi bana öldürteceksiniz’ dedi.

O zaman gidip bir yere şikayetçi olmadım. Çünkü bir ses yüzünden insan insanı öldürebilir mi” açıklamasında bulundu. Meryem K. bir sonraki duruşmada dinlenecek Maktulün oğlu Turgay Kurt ise olay esnasında evde olmadığını fakat şikayetçi olduğunu belirtti.

Öldürülen Fadime Kurt’un kızı Meryem K.’nın 12 yaşında olması nedeniyle mahkeme heyeti, pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına hükmetti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, savunma yapmayan sanık Akın Aydın’ın beyanları için duruşmayı erteledi. İddianameden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü sanık Akın Aydın’ın gürültü gelmesi üzerine komşusu Fadime Kurt ile tartışıp, pompalı tüfekle Fadime Kurt’a daha sonrasında odadan çıkan oğlu Tuğrul Kurt’a ateş ederek ölümüne sebebiyet verdiği belirtilmişti. İddianamede sanık Aydın’ın ayrıca Emrah Kurt’a ateş ederek yaralanmasına neden olduğu anlatılmıştı. Sanık Aydın’ın ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. (DK-Mİ-ÖFA



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