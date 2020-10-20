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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Gürsu Belediyesi'nden lise ve üniversite mezunlarına iş imkanı

- Gürsu Belediyesi'nden lise ve üniversite mezunlarına iş imkanı

İMZALARDAN DETAYLAR

Leman Geleceğin Meslekleri Allah Girişimcilik Üniversite Mezunu 

-TOPLANTIDAN DETAYLAR
-BAŞKANLARIN SIRAYLA KONUŞMASI

( BURSA ) BURSA

- Kolektif Kariyer Merkezi’yle lise ve üniversite mezunlarını destekleyen Gürsu Belediyesi, şimdi de eğitimleri tamamlayanlara iş imkanı sağlıyor. Gençlerin, sosyal girişimcilik yönlerini arttırarak, geleceğin mesleklerini tanımaları maksadıyla Gürsu Belediyesi bünyesinde oluşturulan 'Kolektif Kariyer Merkezi', Bursa’da faaliyet gösteren birçok özel ve kamu kuruluşu ile iş birliğini geliştirerek Gürsu’ya yön verecek. Gençlerin kariyer planlamasında ve Türkiye'nin geleceğine imza atacakları büyük projeleri üretmelerinde önderlik etme hedefiyle çalıştıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sanayiciyle gençleri bir araya getirecek. Gürsu Belediyesi ve MSİAD Bursa Şubesi (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) arasında imzalanan protokol gereği sanayiciler ve kurslardan mezun olan gençler bir araya gelecek. Protokol öncesi konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizin gelişmesine gençlerimizin ışığından faydalanmanın önemini biliyoruz. Gençlerimizin girişimcilik ve istihdam konularında yol haritalarını belirlemelerinde onlara destek olmak istiyoruz. Üreteceğimiz projelerle gençlerimizin yolculuklarında yanlarında olmanın coşkusunu hissediyoruz. Sanayimizin en önemli meselelerinden birinin ara eleman ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Meslekî eğitimler konusunda MESYEB ve Model Fabrika gibi öncü ve yenilikçi kurumlarımızla geliştireceğimiz iş birliklerini değerli görüyoruz. Ar-Ge İnovasyon Merkezi’nin içerisinde açtığımız Kolektif Kariyer Merkezinin asıl amacı, lise ve üniversite mezunu olup iş bulamayan kardeşlerimizin sanayici ile bu kardeşlerimiz arasında bir köprü olmaktır. Bu köprünün sonunda sanayicinin istek ve talepleri doğrultusunda yeni eğitim alanları da açılabilir. İnşallah bu projemizi hayalimizdeki gibi sürdürebiliriz. Bir projenin başlaması değil sürdürülebilir olması önemlidir. Binlerce gencimize iş imkanı sağlamak istiyoruz. İnşallah gençlerimize bir faydamız olur" dedi.
MSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ise, "Şu günlerde yaşanan işsizlik sorununa da destek olacağını düşünüyoruz. Bizlerde üyelerimizin ihtiyacı olan ara eleman sıkıntısını yani sahada sanat sahibi olan elemanları sanayiciyle buluşturmak istiyoruz. Ciddi bir atölyecilik anlamında güzel bir alt yapı oluşmuş. Sahanın çeşitliliğine göre de bu kurslar artarak devam edecektir. 15 civarında farklı sektörden üyemiz bulunmaktadır. Eminim ki Gürsu Belediyesi’nin hazırlamış olduğu eğitim çalışmalarından mezun olan kişiler iş sahalarında yer alacaktır. İş bekleyen ve iş verenin buluşması öncelikli olarak çok önemlidir" şeklinde konuştu.
(AÇ-E)
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