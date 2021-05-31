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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gürpınar Su Ürünleri halinde denetim

Gürpınar Su Ürünleri halinde denetim

Denetimden görüntü

Mülkiye Para Cezası Su Ürünleri Yasaklar Sosyal Yardım 

-Ele geçirilen balıklar
-Arama yapılması
-Detay

( İSTANBUL )- 81 adet kalkan ve 23 kutu istavrit balığı ele geçirildi İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri halinde yapılan denetimde ve boy yasaklarına aykırı avlanılan 81 adet kalkan, 23 kutu istavrit ve 10 adet palamut balığına el konuldu. Beylikdüzü’nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Halinde bugün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Personelleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta Ekiplerinin katılımıyla denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında zaman ve boy yasaklarına aykırı avlanılan 81 adet Kalkan, 23 kutu İstavrit ve 10 adet Palamut balığına el konuldu. El konulan balıkların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı. Denetimler sonucunda 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
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