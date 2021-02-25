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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde canlı deniz böceği ve ıstakoz ele geçirildi

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde canlı deniz böceği ve ıstakoz ele geçirildi

Istakoz ve deniz böceklerinin denize bırakılması

Mülkiye Yasaklar Sosyal Yardım Irak 

-Detay

( İSTANBUL )- Boy yasağına aykırı avlanılan deniz böceği ve ıstakoz denize bırakıldı-Halde, 1 ton su ürününe el konuldu İSTANBUL

- Gürpınar Su Ürünleri Halinde, boy yasaklarına aykırı avlanılan içinde, istavrit, vatoz, ıstakoz, deniz böceği bulunan toplam 1 ton su ürününe el konuldu. Canlı oldukları tespit edilen 5 adet deniz böceği ve 3 adet ıstakoz tekrar doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı. Gürpınar Su Ürünleri Halinde yasak avlanmaya yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. İstanbul'da Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Sahil güvenlik yasak avlanmaya yönelik balıkçılara göz açtırmıyor. Beylikdüzü ilçesinde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Halinde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Personelleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta ekiplerinin katılımıyla denetim yapıldı. Denetimde, zaman ve boy yasaklarına aykırı avlanılan yaklaşık 71 kutu istavrit, 2 adet vatoz, 3 adet ıstakoz, 5 adet deniz böceği olmak üzere toplam 1 ton su ürününe el konuldu. El konulan 71 kutu İstavrit, ve 2 adet Vatoz mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı. Canlı oldukları tespit edilen 5 adet deniz böceği ve 3 adet ıstakoz tekrar doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı.
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