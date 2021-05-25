Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları yandı

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları yandı

Cep telefonu görüntüleri

Yükselen Trol 

-Olay yerinden görüntüler

( İSTANBUL - 2) İSTANBUL

-. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde bulunan balıkçı ağları henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Kısa sürede halden yükselen alevler, çevredekileri kokulu anlar yaşattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de yangına denizden müdahale etti. Ekipleri olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor. (HP-ŞT-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement