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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gürpınar polis merkez amirliğinin temeli atıldı

Gürpınar polis merkez amirliğinin temeli atıldı

Temel atma töreni görüntü

Sosyal Medya Polis Temel Atma Töreni Görece Memur 

-Sahneden görüntü
-Röportaj
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gürpınar’da yer alan karakol binası taşınarak, yerine daha donanımlı ve modern bir yapı inşa edilecek. Projenin temel atma töreni bugün Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından gerçekleştirildi.
Gürpınar Mahallesi’nde yer alan karakol binası taşınarak daha donanımlı ve modern bir yapıya dönüşecek. Beylikdüzü Belediyesi tarafından yeni adresinde inşa edilecek projenin temel atma töreni Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.
Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından düğmeye basılarak temeli atıldı. Aynı zamanda belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. “Bu bina ile bütün ihtiyaçları karşılamış olacağız” Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bizim için özel projelerden bir tanesi, çünkü burada yapacağımız bina bizim başka bir yerdeki projemizin önünü açıyor. “3 Köy 3 Meydan” diye nitelendirdiğimiz proje kapsamında köy meydanları yapacağız. Ama Gürpınar Karakolu’ndan ötürü Gürpınar’daki köy meydanını yapamıyorduk. Bugün burada emniyet mensuplarımızın da büyük oranda işini görecek bir binanın temellerini atıyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir karakol amirliği olacak. Dolayısıyla mevcut yapıda 300-400 metrekarelik bir prefabrik yapıda personel hizmet vermeye çalışıyor. Bu bina ile bütün ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Pandemi dönemi yatırımlarımızı hızlandırmak açısından bir fırsata da dönüştü. En kısa zamanda da bu binayı memur arkadaşlara teslim edeceğiz” dedi.

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