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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Güroymak’ta 43 hayvan havasızlıktan telef oldu

Güroymak’ta 43 hayvan havasızlıktan telef oldu

Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyündeki bir ahırda Tacettin Aksay’a ait 38 küçükbaş ile 5 büyükbaş hayvanın telef görüntüleri

( BİTLİS ) BİTLİS

Nadan Büyükbaş Hayvan Kar Yağışı Hayvan 


- Bitlis’in Güroymak ilçesinde 50 küçükbaş ve 5 büyük baş hayvan havasızlıktan telef oldu. Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyündeki bir ahırda Tacettin Aksay’a ait 38 küçükbaş ile 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Yaşanan olay sonrası hayvan sahibi Aksay tarafından köye çağrılan veterinerin yapmış olduğu incelemede hayvanların yoğun kar yağışı sonucunda işletmenin havalandırma bacalarının tıkanması sebebiyle havasızlıktan telef oldukları belirlendi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Hayvan sahibi Tacettin Aksay, “Maddi durumum iyi olmaması sebebiyle sahibi olduğum hayvanlar için ahır yapamadım. Kendi imkanlarım ile yapmış olduğum çadır ahırda yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı 5 büyük baş ve 38 küçükbaş hayvanım telef oldu. Büyüklerimizden yardım bekliyorum” dedi.
(GO-ŞAK-
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