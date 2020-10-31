Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Gürcistan halkı milletvekili seçimleri için sandık başında

- Gürcistan halkı milletvekili seçimleri için sandık başında

sandıklardan detay

Karantina Genel Seçimler Yurt Dışı Siyasi Parti Milletvekili 

-oy verme işlemi detay

( TİFLİS ) TİFLİS

- Gürcistan'da halk, milletvekillerini seçmek üzere üzere yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.
Gürcistan'da 150 sandalyeli Meclis'in yeni milletvekillerini belirlemek üzere halk bugün sandık başında. Oy kullanma işlemlerinin yerel saatle 08.00 itibarıyla başladığı ülkede 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Gürcistan'ın bağımsızlığını yeniden kazandığı 1991 yılından bu yana 10.su düzenlenen genel seçimlerde Merkez Seçim Komisyonu'na göre 14 bin 170'i yurt dışında olmak üzere toplam 3 milyon 526 bin 23 seçmen oy kullanabilecek. İlk kez bu seçimde nispi temsil sisteminin uygulandığı ülkede, 48 siyasi parti ile 2 seçim bloku yarışıyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastaneye kaldırılan, karantinaya alınan veya kendini izole eden Covid-19'lu seçmenler için de 127 özel sandık merkezi kuruldu. Söz konusu sandıklarda oylar özel bir ekip tarafından sayılacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı