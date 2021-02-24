Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Gürcistan’da tutuklu ana muhalefet partisinin başkanına destek konvoyu

- Gürcistan’da tutuklu ana muhalefet partisinin başkanına destek konvoyu

-Konvoydan görüntüler

Parlamento Seçimleri Siyasi Tutuklu Muhalefet Partileri Parlamento Muhalefet 

--Ugulav’ın konuşması

( TİFLİS ) TİFLİS

- Gürcistan'da ana muhalefet partisi Birleşmiş Ulusal Hareket (BUH) Partisi Genel Başkanı Nika Melia’nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri Melia’nın tutuklu bulunduğu cezaevine konvoy düzenleyerek, Melia’ya destek verdi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Birleşmiş Ulusal Hareket (BUH) Partisi Genel Ofisine, dün polis tarafından baskın yapılmış, BUH Genel Başkanı Nika Melia tutuklanmıştı. Melia’nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri sokağa inmişti. Muhalefet, bugün de protestolarına devam ederek, Tiflis Cumhuriyet Meydanı'ndan Melia’nın tutuklu bulunduğu Rustavi cezaevine konvoy düzenledi.
Göstericiler, cezaevine araçlarından Gürcistan bayrakları sallayarak giderken, Melia’ya desteklerini gösterdi. Muhalefet liderlerinden Gigi Ugulava yaptığı açıklamada, Melia'nın tutuklu bulunduğu Rustavi'deki 12. Ceza İnfaz Kurumuna gideceklerini belirterek, “Bu durumu protesto etmek istiyoruz, şimdi parmaklıklar ardında olan arkadaşımıza ‘merhaba’ demek istiyoruz. Ayrıca pes etmeyeceğimizi göstermek için çok sayıda etkinlik planlıyoruz” dedi.
Muhalefet, bir sonraki protestoyu ise 26 Şubat'ta Tiflis'te düzenlemeyi planlarken, protestolar ile Melia da dahil olmak üzere tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını ve erken parlamento seçimleri yapılmasını talep ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı