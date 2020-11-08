- Gürcistan’da Şuşa’nın Ermenistan işgalinden kurtarılışı coşkuyla kutlandı

--İmanov konuşma



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- Gürcistan’da halk, Azerbaycan’ın Şuşa'yı Ermenistan'ın işgalinden kurtarmasını coşkuyla kutladı. Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ederken, kilit öneme sahip Şuşa kenti 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Şuşa’nın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurmasının ardından başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türk ve Azerbaycan vatandaşları kutlama yapmak için sokaklara döküldü. Gürcistan’ın Marneuli kentinde bir grup genç, Şuşa’nın işgalden kurtarılmasının ardından araçları ile konvoy düzenledi.

Göstericiler, araçlarında Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye bayrakları salladı. Bazı vatandaşlar, ise kentin merkezinde Şuşa zaferini büyük bir Azerbaycan bayrağı açarak kutladı. Şuşa’nın işgalden kurtarılmasına ilişkin açıklama yapan Borçalı İreli İctimai Birliği Başkanı Mehebbet İmanov, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir tek Azerbaycan’a değil tüm dünyadaki Azerbaycanlılara sürpriz yaptı. Biz Şuşa’nın özgürlüğü için Azerbaycan’ın şanlı ordusuna ve Ali Başkumandana minnettarız. Bundan sonra tek Şuşa’nın değil tüm Karabağ’ın zaferlerini Gürcistan’da kutlayacağız” dedi.





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