- Gürcistan’da seçim sonuçlarını tanımayan muhalefet sokağa indi

-- Gia Baramidze’in açıklaması



( TİFLİS ) TİFLİS



- Gürcistan’da dün yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarının tanımayan muhalefet partileri sokağa indi. Gürcistan’da dün yapılan milletvekili seçimlerinin ardından Merkez Seçim Komisyonu’nun (MSK) ön verilerine göre, toplam oyların yüzde 99,77'sinin sayılması ile iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi oyların yüzde 48,16’sını, Birleşik Ulusal Hareket ve Güç Birlikte ana muhalefet koalisyonu ise oyların yüzde 27,12’sini aldı. MSK, ön verilere göre ayrıca aralarında Avrupalı Gürcistan ve Vatanseverlerin İttifakı'nın da bulunduğu 7 partinin parlamentoda sandalye kazanması için gereken yüzde 1 barajını geçtiğini belirtti.

Seçimdeki ön sonuçların belli olmasının ardından Birleşik Ulusal Hareket ve Avrupa Gürcistan da dahil olmak üzere büyük muhalefet partilerinin liderleri bugün seçim sonuçlarını tanımayacaklarını duyurdu ve protesto için başkent Tiflis'in merkezinde miting düzenlediler. Muhalefet, parlamentodaki görevlerini yerine getirmeyeceklerini ifade ederek, seçimlerin tekrarlanması çağrısında bulundu. Muhalefet destekçileri ise Gürcistan parlamentosu önünde çadırlar kurmaya başladı.

Birleşik Ulusal Hareket, Avrupa Gürcistan, Gürcistan için Lelo, Strateji Aghmashenebeli ve Birleşik Gürcistan-Demokratik Hareketi, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'ni oy satın almak ve seçmenleri tehdit etmekle suçladı. Birleşik Ulusal Hareket liderinden Gia Baramidze yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının hileli olduğunu ve muhalefetin yeni parlamentonun toplanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Baramidze, “Gürcüleri, birleştikleri zaman kimse yenemez. Şimdi temelde özgür bir ülkeden ayrılıyoruz. Ancak birisi bir Rus oligark bu ülkeyi şu anki Belarus gibi göstermek ve Gürcistan'ın Lukaşenko'su olmak istiyorsa bu imkansız. Gürcü halkı, evde kalmayacak ve bu oligarkın bu ülkeyi Sovyet tarzı bir cumhuriyet gibi göstermesine izin vermeyecektir" dedi.

İktidar partisi liderleri ise yaptıkları açıklamada, seçimlerin "salgına rağmen çok adil ve şeffaf" şekilde yapıldığını ve muhalefetin "seçim sonuçlarını onurlu bir şekilde kabul etmediğini" ifade etti.

Gürcü Rüyası Partisi’nin 150 sandalyeli parlamentoda en az 92 sandalyeyi alması bekleniyor.



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