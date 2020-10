-polis detay



( TİFLİS ) - Gürcistan'da rehine krizinde parayı alan soyguncu kaçtı- Soyguncuyu arama çalışmaları sürüyor TİFLİS



- Gürcistan'ın Zugdidi kentinde dün Bank of Georgia'nın şubesine girerek onlarca kişiyi rehin alan soyguncu, 2 rehine, bir polis ve talebi üzerine verilen parayı yanına alarak bankadan ayrılmıştı. Bugün yetkililer polis ve 2 rehineyi serbest bırakan soyguncunun izini kaybettirdiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı soyguncunun yakalanması için operasyonun devam ettiğini duyurdu. Gürcistan'ın Zugdidi kentinde dün silahlı bir saldırgan, Bank of Georgia'nın bir şubesine girerek çalışanlar ve müşterilerin de aralarında olduğu en az 20 kişiyi rehin almıştı. Bir süre sonra bazı rehineler bankanın üst katından kaçarak kurtulmayı başarırken, yürütülen görüşmeler sonucu 2 rehine de serbest bırakılmıştı. İlerleyen saatlerde Gürcistan medyası, bölge polisi Avto Galdava’nın saldırganla anlaştığını, saldırgana bir miktar para verildiğini ve el bombasıyla bankadan çıktığını yazmıştı. Saldırganın yanında 2 rehine ve polis Galdava'yı alarak araziye geçtiği ifade edilmişti. Bugün yetkililer tarafından yapılan açıklamada, polis ve 2 rehineyi serbest bırakan soyguncunun izini kaybettirdiği bildirildi.

Soyguncunun rehineleri serbest bıraktıktan sonra arabayı terk ettiği yerin görüntüleri yayınlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplam 43 rehinenin serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Olay yerinde kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen özel operasyon ve soruşturma henüz tamamlanmadı, operasyon devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Ne olmuştu Gürcistan'ın Zugdidi kentinde dün Bank of Georgia'nın şubesindeki rehine krizinde soyguncu, 500 bin dolar para talebinde bulunduğunu duyurmuştu. Soyguncu bankadaki rehinelerden birine bir televizyon kanalı ile canlı bağlantı yapmasını talep etmiş, rehinelerden Iraklı Kvaraçxelia "Mtavari Arxi" televizyon kanalı ile bağlantıya geçerek soyguncunun 2 saat içinde 500 bin dolar, diyalog için silahsız birinin en kısa sürede bankaya girmesini ve helikopter veya otomobil talep ettiğini belirtmişti.



