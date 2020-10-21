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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Gürcistan'da rehine krizi

- Gürcistan'da rehine krizi

olay yeri detay

( TİFLİS ) TİFLİS

Rehin Rehine Krizi Güvenlik Güçleri Aria Banka Şubesi 


- Gürcistan’da silahlı bir kişi, bir bankadaki müşteri ve çalışanları rehin aldı. Gürcistan'ın Zugdidi kentinde silahlı bir şahıs, Bank of Georgia'nın bir şubesine girerek çalışanlar ve müşterilerin de aralarında olduğu en az 20 kişiyi rehin aldı. Olayın duyulmasının ardından banka şubesinin çevresi, güvenlik güçlerince sarıldı. Rehine kriziyle ilgili açıklama yapan Gürcistan Başbakanı Girogi Gakharia, "Kolluk kuvvetlerinin operasyonu etkili ve en önemlisi barışçıl bir şekilde yürütmek için her türlü çabayı göstereceğinden eminim" dedi.

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