Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Gürcistan’da polis kadın sürücülere çiçek dağıttı

- Gürcistan’da polis kadın sürücülere çiçek dağıttı

-Devriye polisinin kadın sürücülere çiçek vermesi

Polis Polis Ekipleri Kadın Sürücü 

--Detay

( TİFLİS ) TİFLİS

- Gürcistan'da polis, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile kadın sürücüleri durdurarak çiçek hediye etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, birçok ülkede renkli görüntülere sahne oluyor. Gürcistan'da polis, 8 Mart vesilesi ile kadın sürücüleri durdurarak çiçek dağıttı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Mart nedeniyle polis ekiplerinin kadın sürücüleri ve yayaları tebrik ederek çiçek verdiği ifade edilerek, uygulamanın ülke genelinde yapıldığı belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı