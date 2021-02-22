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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Gürcistan’da Garibaşvili hükümeti güvenoyu aldı

- Gürcistan’da Garibaşvili hükümeti güvenoyu aldı

-Gürcistan parlamentosu

İstifa Hükümet Milletvekili Parlamento Muhalefet 

--Milletvekilleri
--Oylama
--Detay

( TİFLİS ) TİFLİS

- Gürcistan'da eski Başbakan Giorgi Gakharia’nın istifa etmesinin ardından İrakli Garibaşvili’nin kurduğu yeni hükümet, muhalefetin boykot ettiği oturumda parlamentodan güvenoyu aldı. Gürcistan'da eski Başbakan Giorgi Gakharia 18 Şubat’ta görevinden istifa etmiş, yerine İrakli Garibaşvili gelmişti. Garibaşvili’nin kurduğu yeni hükümet için parlamentoda güven oylaması yapıldı. Muhalefetin boykot ederek katılmadığı olağanüstü oturuma 94 milletvekili katıldı.
Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze’nin yönettiği oturumda yapılan oylamada, iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinden 89 milletvekilinin oyuyla hükümet güvenoyunu aldı.
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