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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Gürcistan’da erken seçim talep eden göstericiler Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı

Gürcistan’da erken seçim talep eden göstericiler Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı

- Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplanan göstericilerin görüntüleri - Güvenlik güçlerinin tazyikli su kullanarak göstericilere müdahale etmesiTİFLİS (AA) - Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden binlerce kişi, başkent Tiflis 'te Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Misyon Arbede Başkent 

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