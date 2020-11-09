Gürcistan’da erken seçim talep eden göstericiler Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı
- Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplanan göstericilerin görüntüleri - Güvenlik güçlerinin tazyikli su kullanarak göstericilere müdahale etmesiTİFLİS (AA) - Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden binlerce kişi, başkent Tiflis 'te Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
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