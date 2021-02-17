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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Gürcistan’da bir çift kar yağışını buz gibi göle girerek kutladı

- Gürcistan’da bir çift kar yağışını buz gibi göle girerek kutladı

-Göle giren çift

Sosyal Medya Yüzme Başkent Kar Yağışı 

--Buzlu havada yüzme
--Detay

( TİFLİS ) TİFLİS

- Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bir çift kar yağışını buz gibi gölde yüzerek kutladı. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te karın yağması ile bir çift kar yağışını kutlamak için Lisi Lake Gölü’ne girdi. Çift, buz gibi gölde yüzerek, kar yağışını kutladı. Çiftin görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
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