Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Gürcistan’da Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferi kutlanıyor

- Gürcistan’da Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferi kutlanıyor

Azerbaycan için gerçekleştirilen yürüyüş

Bild İlham Gesi 

-Konvoydan detay
-Detay

( TİFLİS ) TİFLİS

- Gürcistan’ın Marneuli kentinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferi coşkuyla kutlanıyor. Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzalanmış Ermenistan, Dağlık Karabağ’dan çekileceğini açıklamıştı. Karar, Gürcistan’da coşkuyla karşılandı. Gürcistan’ın Marneuli kentinde yaşayan Borçalı Türkleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in zafer açıklamasının ardından bugün sokaklara döküldü. Azerbaycan bayrağı ile yürüyüşe katılan Borçalı Türkleri "Karabağ bizimdir" sloganları attı. Araç sürücüleri de araçlarına Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını astı. Korna eşliğinde Marneuli sokağında dolanan Borçalı Türkler, saatlerce Dağlık Karabağ Zaferini kutladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement