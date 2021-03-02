-polis ile göstericiler arasındaki gerilim

-bazı göstericilerin gözaltına alındığı anlar



( TİFLİS ) - Gürcistan'da ana muhalefet liderinin tutuklanmasının ardından sular durulmuyor- Göstericiler parlamento binasına giden yolu kapatmaya çalıştı: 7 gözaltı TİFLİS



- Gürcistan'da ana muhalefet partisi Birleşmiş Ulusal Hareket Partisi Genel Başkanı Nika Melia'nın tutuklanmasının ardından ülkede başlayan siyasi krizde, hükümet karşıtı protestocular parlamento binasına giden yolu kapatmaya çalışınca 7 kişi gözaltına alındı. Gürcistan'da ana muhalefet partisi Birleşmiş Ulusal Hareket Partisi Genel Başkanı Nika Melia'nın 23 Şubat'ta tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçilerinin protestoları sürüyor. Başkent Tiflis'te Melia'nın serbest bırakılmasını ve erken parlamento seçimleri yapılmasını talep eden hükümet karşıtı göstericiler, parlamento binasına gitmeye çalışan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi milletvekillerini engellemek amacıyla yolu kapatmak istedi. Polis ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dün Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ve muhalefet partilerinin liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Muhalefet temsilcileri 5 Mart'ta hükümet binasında, 9 Mart'ta İçişleri Bakanlığı önünde, 11 Mart'ta ise Tiflis Şehir Mahkemesi önünde miting gerçekleştirmeyi planlıyor. Ülkedeki gerginlik 2019’da başladı Başkent Tiflis'te bulunan parlamento binasında 20 Haziran 2019 tarihinde 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Meclisinin oturumuna başkanlık eden Komünist Parti üyesi ve Rus Devlet Duması Milletvekili Sergey Gavrilov'un, parlamento başkanının makamında oturması gerilime yol açmıştı. Gürcistan muhalefet milletvekillerinin şiddetli protestoları ve diğer milletvekillerinin eleştirilerinin ardından Rus heyeti önce oturumu, sonra ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Gavrilov'un parlamento başkanının makamında oturmasını protesto etmek için binlerce kişi, sokaklara dökülerek parlamento binasını kuşatmıştı. Melia, parlamento binasına yönelik saldırıları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, ancak "kefalet şartıyla" serbest bırakılmıştı. Melia, son ödeme tarihi 12 Şubat olan kefaleti ödemeye reddedince hakkında yeniden gözaltı kararı alınmıştı. Melia, ısrarla mahkemenin kararlarını kabul etmediğini ve teslim olmayacağını belirtmişti.



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