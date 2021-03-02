Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Gürcistan'da ana muhalefet liderinin tutuklanmasının ardından sular durulmuyor - Göstericiler parlamento binasına giden yolu kapatmaya çalıştı: 7 gözaltı

- Gürcistan'da ana muhalefet liderinin tutuklanmasının ardından sular durulmuyor - Göstericiler parlamento binasına giden yolu kapatmaya çalıştı: 7 gözaltı

parlamento binası etrafından detaylar

Parlamento Seçimleri Muhalefet Partileri Hükümet Parlamento Hükümet Karşıtı 

-polis ile göstericiler arasındaki gerilim
-bazı göstericilerin gözaltına alındığı anlar

( TİFLİS ) - Gürcistan'da ana muhalefet liderinin tutuklanmasının ardından sular durulmuyor- Göstericiler parlamento binasına giden yolu kapatmaya çalıştı: 7 gözaltı TİFLİS

- Gürcistan'da ana muhalefet partisi Birleşmiş Ulusal Hareket Partisi Genel Başkanı Nika Melia'nın tutuklanmasının ardından ülkede başlayan siyasi krizde, hükümet karşıtı protestocular parlamento binasına giden yolu kapatmaya çalışınca 7 kişi gözaltına alındı. Gürcistan'da ana muhalefet partisi Birleşmiş Ulusal Hareket Partisi Genel Başkanı Nika Melia'nın 23 Şubat'ta tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçilerinin protestoları sürüyor. Başkent Tiflis'te Melia'nın serbest bırakılmasını ve erken parlamento seçimleri yapılmasını talep eden hükümet karşıtı göstericiler, parlamento binasına gitmeye çalışan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi milletvekillerini engellemek amacıyla yolu kapatmak istedi. Polis ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dün Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ve muhalefet partilerinin liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Muhalefet temsilcileri 5 Mart'ta hükümet binasında, 9 Mart'ta İçişleri Bakanlığı önünde, 11 Mart'ta ise Tiflis Şehir Mahkemesi önünde miting gerçekleştirmeyi planlıyor. Ülkedeki gerginlik 2019’da başladı Başkent Tiflis'te bulunan parlamento binasında 20 Haziran 2019 tarihinde 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Meclisinin oturumuna başkanlık eden Komünist Parti üyesi ve Rus Devlet Duması Milletvekili Sergey Gavrilov'un, parlamento başkanının makamında oturması gerilime yol açmıştı. Gürcistan muhalefet milletvekillerinin şiddetli protestoları ve diğer milletvekillerinin eleştirilerinin ardından Rus heyeti önce oturumu, sonra ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Gavrilov'un parlamento başkanının makamında oturmasını protesto etmek için binlerce kişi, sokaklara dökülerek parlamento binasını kuşatmıştı. Melia, parlamento binasına yönelik saldırıları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, ancak "kefalet şartıyla" serbest bırakılmıştı. Melia, son ödeme tarihi 12 Şubat olan kefaleti ödemeye reddedince hakkında yeniden gözaltı kararı alınmıştı. Melia, ısrarla mahkemenin kararlarını kabul etmediğini ve teslim olmayacağını belirtmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı