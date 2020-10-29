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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Gürcistan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

- Gürcistan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

-Medya binasından görüntüler

Gesi Medya Çalışanları 

--Türkiye ve Gürcistan bayrağı
--Pasta kesme
--Hüseynov konuşma

( TİFLİS ) TİFLİS

yapıldı. Dünyanın dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına devam ediyor. Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinin Marneuli kentinde bir araya gelen medya çalışanları 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılını kutladı. Çalışanlar medya kuruluşunun binasını Türkiye ve Gürcistan bayrakları ile donatırken, üzerinde "29 Ekim, Türkiye 97’nci yaşın kutlu olsun" yazılı pasta kesti. İlkin Hüseynov yaptığı açıklamada, "Bu gün 29 Ekim, milli vatan Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığının 97'nci yaşını kutluyor. Bizde bu vesileyle Gürcistan'dan Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Var olsun Türkiye" dedi.

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