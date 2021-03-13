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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Gürcistan COVAX programından ilk aşılarını aldı - Gürcistan'da aşılama programı 15 Mart'ta başlayacak

- Gürcistan COVAX programından ilk aşılarını aldı - Gürcistan'da aşılama programı 15 Mart'ta başlayacak

Uçağın inişi

Sağlık Çalışanları 

-Aşılar
-Detay

( TİFLİS ) - Gürcistan COVAX programından ilk aşılarını aldı- Gürcistan'da aşılama programı 15 Mart'ta başlayacak TİFLİS

- Gürcistan, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) sağlanan korona virüs aşılarının ilk partisini teslim aldı. Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşıya ulaşamayan ülkelere "Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) sağlanan verilen sürüyor. Gürcistan’a COVAX programından sağlanan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısını taşıyan uçak, sabah saatlerinde Tiflis Havalimanı’na iniş yaptı. Sağlık Bakanı Ekaterine Tikaradze yaptığı açıklamada, aşılama sürecinin 15 Mart'ta başlayacağını duyurdu. “İşlem 82 sağlık kurumunda gerçekleştirilecek ve aşı öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacak” diyen Bakan Tikaradze, “Bugün önemli bir tarih, AstraZeneca aşısı COVAX programından Gürcistan'a teslim edildi” diye konuştu.
Gürcistan'ın önümüzdeki haftalarda 129 bin 600 doz daha AstraZeneca aşısı alması bekleniyor.
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