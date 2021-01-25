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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Gurbetçiler Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü

- Gurbetçiler Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü

Çocuklara kıyafet giydirilmesi

Sosyal Medya Gıda Yardımı Gurbetçi Irak 

-Gene l ve detaylar
-Kıyafet giydirilmesinden görüntüler
-Genel ve dedaylar
-Merve Nur Uğurlu’nın konuşması
-Çadırlardan görüntüler
-Genel ve dedaylar
-KıyafeT dağıtımı
-Gıda kolisi dağıtımı
-Genel ve detaylar

( AZEZ ) AZEZ

- Almanya’da yaşayan gurbetçiler Suriye'nin Azez kenti kırsalındaki kamplarda yaşayan çocuklara kışlık bot ve mont, ailelerine ise gıda yardımında bulundu. Almanya’dan “Çocuklar üşümesin” sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında yardım toplayan bir grup gurbetçi, Türkiye'ye geldi. Kilis'ten Azez kırsalına geçen gurbetçiler, çadırlarda kalan Suriyeli çocukları ve ailelerini ziyaret ederek, hediye dağıttı.
Gurbetçiler tarafından Suriyeli çocuklara 600 mont ve bot ile ailelerine ise 150 koli gıda dağıtıldı. Yardımseverlerden Merve Nur Uğurlu, çadırlarda yaşayan aileler için sosyal medyadan yaptıkları çağrı ile bot ve montları topladıklarını belirterek, "Yurt dışındaki Türklerden destek geldi. Topladığımız yardımlarla yaklaşık 600 çocuk için bot ve mont ve 150 gıda alarak çadırlarda yaşayan Suriyeli ailelere ulaştırdık. Onların durumlarını gözlerimizle gördük çok etkilendik, mutlu olduk. Çocuklarla eğlendik. Bizi bu projemizde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.
Çadırlarda çamur içerisinde yaşayan çocukların kıyafetleri tek tek giydirilirken, çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.
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