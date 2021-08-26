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Gurbetçi vatandaştan Bakan Karaismailoğlu'na: “Avrupa’da da sel oldu ama buradaki ilgi gözlerimi yaşarttı”
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gurbetçi vatandaştan Bakan Karaismailoğlu'na: “Avrupa’da da sel oldu ama buradaki ilgi gözlerimi yaşarttı”

Gurbetçi vatandaştan Bakan Karaismailoğlu'na: “Avrupa’da da sel oldu ama buradaki ilgi gözlerimi yaşarttı”

Bakanın esnaf ziyaretlerinden görüntüler

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-Gurbetçi kadınla diyalogları

( SİNOP )-“Orada hala su yok elektrik yok ama burada su, ekmeğimiz evlerimize kadar geldi” SİNOP

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na duygularını ileten gurbetçi vatandaş, “Avrupa’da da sel oldu ama buradaki ilgi gözlerimi yaşarttı. Orada hala su yok elektrik yok ama burada su, ekmeğimiz evlerimize kadar geldi” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Türkeli ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bu ziyaretler esnasında Karaismailoğlu’nun gurbetçi bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti. Gurbetçi vatandaş Karaismailoğlu’na sel sonrası yapılan çalışmalar için teşekkür ederek, “Ben yurt dışından gelen bir vatandaşım. Orada da sel oldu. Ama buradaki bu ilgi benim gözlerimi yaşarttı. Gerçekten hala konuşurken bile, çok iyiydiniz. Allah hiçbirinizi başımızdan eksik etmesin. Ben orada da yaşıyorum. Akşam dinledim haberlerde hala su yok, elektrik yok. Ama burada su evlerimize kadar geldi. Ekmeğimiz geldi köyümüze de aynı şekilde. Allah başımızdan eksik etmesin. Kılıçlarınız keskin olsun” dedi.
Bakan Karaismailoğlu da buna karşılık, “Devlet vatandaşı için var. Devlet milletinin hizmetinde. Her şey asli görevine döndü artık. Bundan sonra böyle olacak. Bütün zorlukların üstesinden geleceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.
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