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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Gurbetçi hayırseverlerden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım - ERZURUM

Gurbetçi hayırseverlerden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım - ERZURUM

- Yardımdan görüntü - Çocukların giydirilmesi - Dernek başkanı Muhammet İkbal Çiçek ile röportaj - Dernek başkanı Erdoğan Aktaş ile röportajGurbetçi hayırseverlerden Erzurum 'daki ihtiyaç sahibi çocuklara yardımERZURUM (AA) - Avrupa'daki hayırsever gurbetçiler, Erzurum 'da ihtiyaç sahibi 742 çocuğa bot, mont ve kışlık giyecek yardımında bulundu.Kardeşlik Köprüsü Derneği ile Erzurum İmam - Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen programda, içinde bot, mont ve eldiven takımı bulunan çantalar, ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildi. Erzurum İmam - Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet İkbal Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardeşlik Köprüsü Derneği iş birliğinde 742 çocuğa kışlık giyecek yardımında bulunduklarını söyledi.

Yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür eden Çiçek, "Bir imam hatipli ve Erzurum lu olarak kış şartlarında zor günler geçiren evlatlarımızı sahiplenmek ve onlara yardımcı olabilmek için böyle bir çalışma yaptık. Sosyal sorumluluk içeren böyle çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Farklı zamanlarda gıda gibi çeşitli yardım faaliyetlerini de yürütüyoruz." dedi.
Çiçek, gelecek haftalarda ihtiyaç sahibi 700 çocuğu daha giydirmeyi hedeflediklerini belirterek, katkısı olanlara teşekkür etti.Yardımların getirilmesine katkı sağlayan Erdoğan ve Nebahat Aktaş çifti de Hollanda'da 2 yıl önce kurdukları Kardeşlik Köprüsü Derneğiyle Avrupa'daki hayırseverlerin yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında köprü görevi gördüklerini ifade ederek, Erzurum 'da çocukların yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Koronavirüs Muhabir İmam Hatip Gurbetçi Hayırseverler 

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