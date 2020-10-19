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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Güpegündüz hırsızlık yaptılar

Güpegündüz hırsızlık yaptılar

Hırsızlık anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Polis Akalan Kamera Harekete Geç Hırsız 


- Gaziantep’te güpegündüz 2 iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerinden gelen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerinden çaldıkları malzemeleri çuvallara yükleyerek, sürükleyen hırsızlar önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit ederek yapılan operasyonla gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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