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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Güpegündüz genç kızı taciz edip telefonunu çalan zanlı yakalandı

Güpegündüz genç kızı taciz edip telefonunu çalan zanlı yakalandı

Saldırganın kaçtığı anlara ilişkin görüntü

Genç Kız Güvenlik Görevlisi Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Güvenlik görevlisinin önünü kesmeye çalışması
-Elinde bulunan çaldığı telefon

( İSTANBUL )-Vatandaşların kovaladığı zanlının kaçışı kamerada İSTANBUL

- İstanbul Şişli'de yanına oturarak tacizde bulunduğu kadının cep telefonunu çalarak kaçtığı iddia edilen şahıs yakalandı. Şişli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlının olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, önceki hafta Fulya'da yaşandı. Edinilen bilgiye ve iddialara göre mola sırasında iş yerinin yan tarafında sokak merdivenlerine oturan kadının yanına bir kişi gelerek oturdu. Kısa süre sonra harekete geçen kişi, kendi halinde oturan kadına saldırarak tacizde bulundu. Olay üzerine çığlık atarak yardım isteyen kadının cep telefonunu çalan zanlı hızla kaçmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların bir süre kovaladığı saldırgan elindeki telefonla kaçmaya devam etti. Koşuşturmayı gören bir iş yerinin güvenlik görevlisi şüphelinin önünü keserek engel olmaya çalıştı. Şüphelinin bıçak çekmesi üzerine güvenlik görevlisi geri çekilirken çaldığı telefonu ise park halindeki bir otomobilin altına attı. Olaydan sonra kayıplara karışan saldırganın yakalanması için Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi bir hafta süren çalışmalar sonucunda yakaladı.
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