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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı pes dedirtti

Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı pes dedirtti

Şahısların bisikletlere yönelmesi

Akalan Kamera Elektrikli Bisiklet Bisiklet Hırsız 

-Keşif yapmaları
-Bisikletlerin çalınma anları
-Çaldıkları bisikletle olay yerinden uzaklaşmaları

( OSMANİYE )- Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında şahıslardan birisi yakalanırken diğer ikisinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi OSMANİYE

- Osmaniye’de bir sitenin önüne park edilen iki elektrikli bisikletin güpegündüz çalınması pes dedirtti. Kameraya yansıyan hırsızlık olayında şahıslardan birisi yakalanırken diğer ikisinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 25 Mayıs’ta Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14015 Sokakta bulunan bir sitenin önüne park edilen iki adet elektrikli bisiklet çalındı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler binanın girişini gören kamerayı mercek altına aldı. Görüntüleri titizlikle izleyen ekipler park halindeki bisikletleri 3 kişinin keşif yaptıktan sonra çaldığını belirledi. Hırsızlık olayına karışan şahısların A.E., D.G. ve N.G. olduğunu görüntülerden tespit eden ekipler, şahsıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından yakalanan hırsızlık şüphelisi A.G. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Polis Merkez Amirliğine teslim edildi. Firari olan D.G. ve N.G. isimli şüpheli şahısların yakalanması içinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (SKY-
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