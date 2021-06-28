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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

Şahısların gelişi

Adli Kontrol Gözaltı Elektrikli Bisiklet Bisiklet Hırsız 

-Şarjlı bisikleti çalmaları
-Çaldıkları bisikleti iterek götürmeleri

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de bir apartmanın otoparkında park halinde olan elektrikli bisikleti güpegündüz çalan şahıslar yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14040 Sokakta bulunan apartmanın otoparkına elektrikli bisikletini park eden şahıs bisikletini park alanında göremeyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı otoparka Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde çalışma başlatan ekipler binanın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen ekipler elektrikli bisikleti çalan şahısların T.G. (21) ile E.A. (18) olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından kısa sürede yakalanan şahıslar gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G. ve E.A. isimli şahıslar ile ismi öğrenilemeyen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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