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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Güpegündüz demir kapı hırsızlığı kamerada

Güpegündüz demir kapı hırsızlığı kamerada

Şahsın bisikletle evin önüne gelmesi

Akalan Kamera Elektrikli Bisiklet Bisiklet Hırsız 

-Kapıyı yerinden sökmesi
-Kapıyı elektrikli bisiklete yüklemesi
-Şahsın elektrikli bisikletle olay yerinden uzaklaşması

( OSMANİYE )- Osmaniye’de gündüz vakti müstakil bir evin bahçe kapısını gözüne kestiren hırsızlık şüphelisi şahıs kapıyı saniyeler içerisinde yerinden söküp çaldı OSMANİYE

- Osmaniye’de elektrikli bisikleti ile müstakil bir evin önüne gelen hırsızlık şüphelisi şahıs gündüz vakti gözüne kestirdiği bahçe kapısını saniyeler içerisinde yerinden söküp bisiklete yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansırken kısa sürede yakalanan şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay 23 Mayıs’ta İstiklal Mahallesi 5032 sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle sokak üzerinde tur atan şahıs bir evin bahçe kapısını gözüne kestirdi. Bisikleti ile evin önene gelen şahıs el çabukluğu saniyeler içerisinde gündüz vakti bahçe kapısını yerinden sökerek bisiklete yükledi. Ardından hırsızlık şüphelisi şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Bahçe kapısının çalındığını fark eden ev sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemeler sırasında güvenlik kamarası olduğu bilgisine ulaştı. Hırsızlık anının saniye saniye kameralara yansıdığı görüntülerde kapıyı çalan şahsın daha önceden hırsızlık suçundan kaydı olan H.Ç. (22) olduğu tespit edildi. Kayıplara karışan şahıs yapılan fiziki takip sonucunda kısa sürede saklandığı evinde kıskıvrak yakalandı. İfadesinde kapıyı tanımadığı bir eskiciye 30 liraya sattığını söyleyen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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