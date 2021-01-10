Günlerdir beklenen yağış bugün geldi

-caddelerde ki yağıştan görüntü

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( DÜZCE -ÖZEL)- Alışverişe giden vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı DÜZCE



– Son yılların en kurak günlerini yaşayan Düzce’de günlerdir beklenen yağmur geldi. Yağışın 15 Ocak Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.Türkiye son yılların en büyük kuraklığını yaşıyor. Kış aylarına girilmesine rağmen yağmur ve kar yağışının gelmemesi ile su sorunu oluşurken, Düzce’de kuraklık sebebiyle barajlarda da su seviyesi yüzde 15'e kadar geriledi. Düzce için beklenen yağmur sabah saatlerinde başladı.

İl genelinde metrekareye 15.8 kilogram yağış düştü. Kısıtlama sebebiyle sokaklar boş kalırken, marketlere yürüyerek giden vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce’de 15 Ocak Cuma gününe kadar yağışın devam edeceği ve yer yer sağanak halinde olacağı belirtildi.



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