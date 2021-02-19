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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Güngören tramvay yolunda trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Güngören tramvay yolunda trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Kazada yaralanan vatandaşların ambulansa bindirilişinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Güngören Güneştepe Tramvay durağı üzerinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay, saat 01:30 sıralarında Güngören Güneştepe Tramvay durağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 PST 17 plakalı araç sürücüsü Mehmet Kaçar’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç yol üzerindeki kaldırımda bulunan demir dubalara çarptı. Aynı yol üzerinde ilerleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olan Ali Yılmaz yönetimindeki 34 YT 7870 plakalı araçla çarpıştı. 34 PST 17 plakalı araç sürücüsü Mehmet Kaçar ve yanında bulunan Murat Saygılı ile birlikte 34 YT 7870 plakalı araç sürücüsü Ali Yılmaz ve diğer yolcular Gökhan Durmaz ve Selim Temur yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartırken sağlık ekipleri ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 1’nin hayati tehlikesi sürüyor Polis ekipleri olay yerinde kazaya ilişkin inceleme başlatırken kazada yaralanan Murat Saygılı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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