Güngören'deki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar şehadetlerinin 13. yılında anıldı

-İstiklal Marşı

-Kuran okunması

-Çiçek verilmesi

-Röportajlar

-Detay

-Arşiv-



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Güngören'de 2008 yılında çöp kutusuna bırakılan iki bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden 18 vatandaş, şehadetlerinin 13. yılında anıldı. Patlamada eşi şehit olan Bengü Güler, yetkililerden sivil şehitlik kartı talep etti. Güngören Belediyesi, 27 Temmuz 2008'deki bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde anma töreni düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, şehitler için Kuran'ı Kerim okunup dua edildi. Törene Güngören Kaymakamı Zeyit Şener’i temsilen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve patlamada yakınlarını kaybedenler ile bölgede ikamet eden vatandaşlar katıldı.

“Şehitlerin ölmediğine, yaşadığına inanan bir dinin mensubuyuz” Şehit aileleriyle sürekli ilgilenildiğini ifade eden Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Güler, “27 Temmuz’un 13’üncü yıldönümünü yaşıyoruz. Şehitlerimiz var, yaralananlarımız var. Onların aileleriyle bugün bir araya gelelim, tekrar kayıplarımızı hatırlayalım, bir daha bu acıların yaşanmaması için dua edelim bu yüzden buradayız. Burada vefat eden kardeşlerimiz var, yaralanan gazilerimiz var, onlarla bir araya geliyoruz. Burada aramızda bulunanlardan çocuğunu kaybedenler, evladını yitiren anneler babalar var, onlarla sürekli birlikteyiz, dertleriyle ilgilenmeye, ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz” açıklamasında bulundu. “Bomba bizlerin evlerine düştü” Eşi Hayrullah Güler’in şehit olduğunu televizyondan öğrenen Bengü Güler, “İlk patlama olduğu zaman eşim Hayrettin Güler zaten evimin köşesindeydi. Çok kısa bir süre sonra ikinci patlama oldu. İkinci patlama olduğu zaman ben eşime saatlerce ulaşamadım. Çok geç bir saatte eşimin vefat ettiğini öğrendim. Bomba bizlerin evlerine düştü. O bomba bizlerin ciğerlerine düştü. Hala ateşi var, hala da yakıyor. Ama sonuçta bizi bir tek şey memnun ediyor; şehit oldular, onlar sivil şehitler. Bizlerin sivil şehitlik kartları yok. En azından bizler için şehitlik kartları oluşsun. Bizlerin de en azından gittiğimiz yerlerde ‘Ben Güngören patlamasında vefat eden futbol antrenörü Hayrullah Güler’in eşiyim’ demek yerine, ‘Buyurun bu benim kimliğim demek istiyorum” dedi.

Şehit yakınlarının da yer aldığı anma töreninde, vatandaşlar anıta karanfil bıraktı. Ayrıca şehitler için helva dağıtıldı.

